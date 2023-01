ANIMATION MULTIMEDIA « LES ÉCRANS, PARLONS-EN » Vittel Vittel Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Vosges Vittel Un Café des parents pour échanger sur le thème des écrans, dans le cadre du projet Territoire Numérique Educatif.

Animation organisée par le Rectorat Nancy-Metz. Inscription obligatoire :

– sur le site internet : https://tne.trousseaprojets.fr, rubrique « parents » puis « je cherche un accompagnement »

– ou au 03 29 38 52 90

– ou par mail : CNFS@vosges.fr

Thématique » Le temps des écrans » Public ado/parent. mediatheque@ville-vittel.fr +33 3 29 08 98 53 https://vittel.bibli.fr/ Vittel

