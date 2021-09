Gratentour Café municipal l'Entrepotes Gratentour, Haute-Garonne Animation “Mon p’tit bou…quine” – Samedi 2 octobre Café municipal l’Entrepotes Gratentour Catégories d’évènement: Gratentour

Haute-Garonne

Animation “Mon p’tit bou…quine” – Samedi 2 octobre Café municipal l’Entrepotes, 2 octobre 2021, Gratentour. Animation “Mon p’tit bou…quine” – Samedi 2 octobre

Café municipal l’Entrepotes, le samedi 2 octobre à 09:30

Séance en anglais / Inscriptions indispensables par courriel ou directement à la Médiathèque

Sur inscription

Lecture pour les enfants de 9 mois à 3 ans Café municipal l’Entrepotes Place de la mairie, 31150 Gratentour Gratentour Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gratentour, Haute-Garonne Autres Lieu Café municipal l'Entrepotes Adresse Place de la mairie, 31150 Gratentour Ville Gratentour lieuville Café municipal l'Entrepotes Gratentour