Animation M’Fabrik Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’évènement: Manche

Saint-Lô

Animation M’Fabrik Saint-Lô, 21 mai 2022, Saint-Lô. Animation M’Fabrik Saint-Lô

2022-05-21 14:30:00 – 2022-05-21 17:00:00

Saint-Lô Manche Démonstration, création de carte pour la Fête des Mères, avec les radis roses créations.

Un corner “Fête des mères” prendra aussi place dans la boutique. L’occasion de découvrir les produits Orianis. Démonstration, création de carte pour la Fête des Mères, avec les radis roses créations.

Un corner “Fête des mères” prendra aussi place dans la boutique. L’occasion de découvrir les produits Orianis. https://boutique-manche.fr/ Démonstration, création de carte pour la Fête des Mères, avec les radis roses créations.

Un corner “Fête des mères” prendra aussi place dans la boutique. L’occasion de découvrir les produits Orianis. Saint-Lô

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Lô Autres Lieu Saint-Lô Adresse Ville Saint-Lô lieuville Saint-Lô Departement Manche

Saint-Lô Saint-Lô Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lo/

Animation M’Fabrik Saint-Lô 2022-05-21 was last modified: by Animation M’Fabrik Saint-Lô Saint-Lô 21 mai 2022 manche Saint-Lô

Saint-Lô Manche