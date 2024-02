Animation M’Fabrik > Initiation à la vannerie Saint-Lô, mercredi 6 mars 2024.

Avec Marie Lunel, artisan vannier.

Réservation et paiement à la M’Fabrik et sur notre page Facebook https://www.facebook.com/mfabrikmanche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:00:00

fin : 2024-03-06 16:00:00

47 rue Havin

Saint-Lô 50000 Manche Normandie

L’événement Animation M’Fabrik > Initiation à la vannerie Saint-Lô a été mis à jour le 2024-02-20 par CDT Manche