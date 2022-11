Animation M’Fabrik avec Captain James Saint-Lô, 1 décembre 2022, Saint-Lô.

Animation M’Fabrik avec Captain James

47 rue Havin Saint-Lô Manche

2022-12-01 17:00:00 – 2022-12-01 19:00:00

Saint-Lô

Manche

Dégustation animée par la Brasserie Captain James et ses mousses.

L’occasion de déguster leur bière 100% normande et leur bière de Noël en apprenant tout sur leur fabrication.

On vous attend nombreux !

Dégustation gratuite.

https://www.facebook.com/mfabrikmanche

