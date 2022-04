Animation médiévale Tonquédec Tonquédec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tonquédec

Animation médiévale Tonquédec, 27 mai 2022, Tonquédec. Animation médiévale Tonquédec

2022-05-27 – 2022-05-29

Tonquédec Côtes d’Armor Reconstitution historique fin XVème siècle.

Vie civile le vendredi, combats et tirs de canon le weekend. Reconstitution historique fin XVème siècle.

Vie civile le vendredi, combats et tirs de canon le weekend. Tonquédec

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Tonquédec Autres Lieu Tonquédec Adresse Ville Tonquédec lieuville Tonquédec Departement Côtes d'Armor

Tonquédec Tonquédec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonquedec/

Animation médiévale Tonquédec 2022-05-27 was last modified: by Animation médiévale Tonquédec Tonquédec 27 mai 2022 Côtes-d’Armor Tonquédec

Tonquédec Côtes d'Armor