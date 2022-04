Animation médiévale Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier Catégories d’évènement: Isère

Saint-Quentin-Fallavier

Animation médiévale Saint-Quentin-Fallavier, 15 mai 2022, Saint-Quentin-Fallavier. Animation médiévale Chemin Saint Pierre Château de Fallavier Saint-Quentin-Fallavier

2022-05-15 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00 Chemin Saint Pierre Château de Fallavier

Saint-Quentin-Fallavier Isère Saint-Quentin-Fallavier Découvrez le travail des marchands et du frappeur de monnaies lors de l’animation du 15 Mai au Château de Fallavier, sans oublier la transformation de la loupe de fer sous vos yeux par le forgeron ! patrimoine@sqf38.fr +33 4 74 94 88 00 Chemin Saint Pierre Château de Fallavier Saint-Quentin-Fallavier

dernière mise à jour : 2022-04-15 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Quentin-Fallavier Autres Lieu Saint-Quentin-Fallavier Adresse Chemin Saint Pierre Château de Fallavier Ville Saint-Quentin-Fallavier lieuville Chemin Saint Pierre Château de Fallavier Saint-Quentin-Fallavier Departement Isère

Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin-fallavier/

Animation médiévale Saint-Quentin-Fallavier 2022-05-15 was last modified: by Animation médiévale Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier 15 mai 2022 Isère Saint-Quentin-Fallavier

Saint-Quentin-Fallavier Isère