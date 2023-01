ANIMATION MÉDIÉVALE : ON RECRUTE Saint-Mesmin Saint-Mesmin Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Saint-Mesmin

Vendée

ANIMATION MÉDIÉVALE : ON RECRUTE Saint-Mesmin, 12 août 2023, Saint-Mesmin Saint-Mesmin. Château de Saint Mesmin Saint-Mesmin Vendée

2023-08-12 10:30:00 – 2023-08-15 19:00:00

Vendée Saint-Mesmin Pendant quatre jours, la compagnie Lez Nominoë, va plonger les enfançons au cœur de la bataille, avec une variété de situations d’entrainement : En selle, à l’aide d’un bélier et grâce à la bricole…Drôle de guerre ! De 10h30 à 13h et 14h à 18h30. Faire la guerre au moyen âge, c’est une question de stratégie, de techniques et de batailles et d’hommes. +33 5 49 80 17 62 https://www.chateau-saintmesmin.com/ Saint-Mesmin

