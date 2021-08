Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Animation médiévale Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Animation médiévale Cherbourg-en-Cotentin, 18 septembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin. Animation médiévale 2021-09-18 – 2021-09-18 Cherbourg-Octeville Abbaye du Voeu

Cherbourg-en-Cotentin Manche Animation médiévale à l’Abbaye du Voeu avec la compagnie des 12 tours Animation médiévale à l’Abbaye du Voeu avec la compagnie des 12 tours +33 2 33 87 88 89 Animation médiévale à l’Abbaye du Voeu avec la compagnie des 12 tours dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Cherbourg-Octeville Abbaye du Voeu Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville 49.64516#-1.63639