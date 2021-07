Sain-Bel Château de Montbloy Rhône, Sain-Bel Animation médiévale au château de Montbloy Château de Montbloy Sain-Bel Catégories d’évènement: Rhône

Château de Montbloy, le dimanche 19 septembre à 14:00

Les « Camins de Montbloy » vous feront revivre la vie au moyen-âge en vous faisant participer à des jeux. L’espace d’un instant sous votre cotte de mailles, vous deviendrez un preux chevalier et remporterez de fabuleux tournois. Animations médiévales Château de Montbloy 16, montée du château, 69210 Sain-Bel, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Sain-Bel Rhône

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

