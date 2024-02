Animation médiathèque Les ours sortent de leur grotte Médiathèque Mios, mardi 20 février 2024.

Animation médiathèque Les ours sortent de leur grotte Médiathèque Mios Gironde

Animation sur l’Ours à la Médiathèque Claire Bretécher.

Attention, les ours sortent de leur grotte pendant les vacances.

La Médiathèque vous accueille mardi prochain pour des lectures et animations sur le thème de l’Ours.

Au programme

– 10h30-11h Lectures pour les 3-6 ans

– 15h-16h30 Lectures et animations pour les 6-11 ans

Informations et inscriptions 05.56.26.49.40 / mediatheque@villemios.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 10:30:00

fin : 2024-02-20

Médiathèque Allée de Val de San Vicente

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine mediatheque@villemios.fr

L’événement Animation médiathèque Les ours sortent de leur grotte Mios a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Coeur Bassin