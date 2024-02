Animation Match d’impro La Rochelle, samedi 24 février 2024.

Le 24 février, Impro and Co accueillera la CITO de Nantes le temps d’un match d’improvisation.

Rires et surprises garanties !

6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24

Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président Kennedy

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’événement Animation Match d’impro La Rochelle a été mis à jour le 2024-02-20 par La Rochelle Tourisme