### Spectacles, installations, projections : les marionnettes investissent la Macérienne ! Le site de la Macérienne, ancienne usine Clément-Bayard inscrite au titre des monuments historiques, s’anime grâce à l’association entre FLaP et le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes (FMTM), et accueille une partie de la programmation de spectacles. Retrouvez tous les détails dans le programme du FMTM ! Une présentation historique du site est aussi proposée par l’association Les Amis de la Macérienne – Clément-Bayard. * Les baraques polichinelles Les Baraques Polichinelles sont une exposition comme une promenade dans une fête foraine où sont rassemblés des castelets, des statues mécaniques, des ombres animées, des coffres magiques qui toutes et tous nous parlent de Polichinelle et de ses cousins européens Punch, Pulcinella, Kasperl, Petrouchka, etc. tous bouffons teigneux, gloutons, bossus et crochus. Vingt castelets, des dizaines d’images et de statuettes, marionnettes et même un chapelet de saucisses ! Les Baraques Polichinelles, c’est la fête au bossu légendaire ! * Projections « Mister Punch à la Macérienne » Avec la Pellicule ensorcelée, rendez-vous toute la journée à la Macérienne pour découvrir un écran / castelet dessiné par Daniel Casanave et une programmation de films dont Mister Punch est le héros accompagné de ses descendants à l’humour caustique.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Ancienne usine La Macérienne 10 avenue Louis Tirman, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T22:00:00