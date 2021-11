Issy-les-Moulineaux Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Animation Mario Kart live Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux, le vendredi 12 novembre à 15:30 Gratuit pour les adhérents – 4€ l’entrée par personne pour les non-adhérents – animation à partir de 6 ans

Venez vous affronter dans une course sur un circuit Mario Kart à l’aide de voitures télécommandées par la Nintendo Switch en réalité augmentée Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-11-12T15:30:00 2021-11-12T18:30:00

