Descartes Descartes Descartes, Indre-et-Loire Animation marchés de l’été Radio Crochet : « Je chante…. donc je suis » Descartes Descartes Catégories d’évènement: Descartes

Indre-et-Loire

Animation marchés de l’été Radio Crochet : « Je chante…. donc je suis » Descartes, 1 août 2021-1 août 2021, Descartes. Animation marchés de l’été Radio Crochet : « Je chante…. donc je suis » 2021-08-01 – 2021-08-01

Descartes Indre-et-Loire Descartes La Ville de Descartes lance un Radio Crochet.

Depuis 2020, la ville de Descartes organise des marchés en musique avec des groupes locaux chaque dimanche d’été. Cette année, la ville de Descartes a souhaité faire participer les habitants de la région, en proposant un radio crochet sur 4 dimanches du mois d’Août.

Une phase de sélection le 1er et le 8 Août, une demi finale le 15 Août et la finale le 22 Août.

Les participants devront alors chanter une chanson de leur choix, sur bande son ou accompagné d’un instrument, devant un jury composé de membres associatifs, d’élus, ainsi que d’habitants de Descartes. Pour ce faire, il suffit d’envoyer un mail pour s ‘inscrire en tant que chanteur, ou en tant que jury !

Inscriptions obligatoires, avant samedi 24 Juillet. Place de l’Hôtel de Ville. Les participants devront chanter une chanson de leur choix, sur bande son ou accompagné d’un instrument, devant un jury composé de membres associatifs, d’élus, ainsi que d’habitants de Descartes. Pour ce faire, il suffit d’envoyer un mail pour s’inscrire jusqu’au 24 juillet. mgonzalez@ville-descartes.fr +33 6 87 42 50 13 https://www.ville-descartes.fr/ La Ville de Descartes lance un Radio Crochet.

Depuis 2020, la ville de Descartes organise des marchés en musique avec des groupes locaux chaque dimanche d’été. Cette année, la ville de Descartes a souhaité faire participer les habitants de la région, en proposant un radio crochet sur 4 dimanches du mois d’Août.

Une phase de sélection le 1er et le 8 Août, une demi finale le 15 Août et la finale le 22 Août.

Les participants devront alors chanter une chanson de leur choix, sur bande son ou accompagné d’un instrument, devant un jury composé de membres associatifs, d’élus, ainsi que d’habitants de Descartes. Pour ce faire, il suffit d’envoyer un mail pour s ‘inscrire en tant que chanteur, ou en tant que jury !

Inscriptions obligatoires, avant samedi 24 Juillet. Place de l’Hôtel de Ville. Office de tourisme Loches TCL dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Détails Catégories d’évènement: Descartes, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Descartes Adresse Ville Descartes lieuville 46.97373#0.69877