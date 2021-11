Animation mallette de tri : Chez vous, tous les emballages se trient ! La cabane à sucre… d’orge, 6 décembre 2021, Châtellerault.

La cabane à sucre… d’orge, le lundi 6 décembre à 14:00

Noël et ses emballages… Et si on en parlait ? Venez discuter et poser toutes vos questions sur le tri des déchets à Grand Châtellerault. Testez-vous et devenez des incollables du sac jaune grâce à la Mallette du tri.

Gratuit, port du masque et gel hydroalcoolique, pass sanitaire obligatoire

Animation proposée par le service gestion des déchets.

La cabane à sucre… d’orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



2021-12-06T14:00:00 2021-12-06T17:00:00