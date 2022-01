Animation Mallajeux Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Animation Mallajeux Nay, 23 février 2022, Nay. Animation Mallajeux Palabrart 2 Rue Les Justices Nay

2022-02-23 – 2022-02-23 Palabrart 2 Rue Les Justices

Venez profiter d'une animation pour les enfants dès 6 ans. Un Escape Game « Enquête au Musée » vous permettra d'intégrer une brigade d'investigation avec laquelle vous chercherez des indices pour élucider ce mystère.

Palabrart 2 Rue Les Justices Nay

