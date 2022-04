Animation “Mai à Vélo” à Ronchamp Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: Haute-Saône

Ronchamp

Animation “Mai à Vélo” à Ronchamp Ronchamp, 28 mai 2022, Ronchamp. Animation “Mai à Vélo” à Ronchamp La Filature de Ronchamp 20b, rue Paul Strauss Ronchamp

2022-05-28 09:00:00 – 2022-05-28 18:00:00 La Filature de Ronchamp 20b, rue Paul Strauss

Ronchamp Haute-Saône Ronchamp A l’occasion de la campagne nationale “Mai à vélo”, Ronchamp Tourisme – Vosges du Sud et Rahin et Chérimont SPL organise une journée d’animation autour du vélo.

Programme de la journée :

Location de vélos électriques (sur inscription)

Accueil mobile Animation Fablab à La Filature 2.0 (sur inscription)

Atelier réparation de vélos

Parcours maîtrise du vélo

Visite guidée de La Filature de Ronchamp (sur inscription) Balade découverte du VTT (sur inscription) Pendant cette journée, il y aura également :

Une Bourse aux vélos

Un marché de producteurs Toute les animations sont gratuites et ouvertes à tous. Petites restauration et buvette sur place contact@ronchamptourisme.com +33 3 84 63 50 82 A l’occasion de la campagne nationale “Mai à vélo”, Ronchamp Tourisme – Vosges du Sud et Rahin et Chérimont SPL organise une journée d’animation autour du vélo.

Programme de la journée :

Location de vélos électriques (sur inscription)

Accueil mobile Animation Fablab à La Filature 2.0 (sur inscription)

Atelier réparation de vélos

Parcours maîtrise du vélo

Visite guidée de La Filature de Ronchamp (sur inscription) Balade découverte du VTT (sur inscription) Pendant cette journée, il y aura également :

Une Bourse aux vélos

Un marché de producteurs Toute les animations sont gratuites et ouvertes à tous. Petites restauration et buvette sur place La Filature de Ronchamp 20b, rue Paul Strauss Ronchamp

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Ronchamp Autres Lieu Ronchamp Adresse La Filature de Ronchamp 20b, rue Paul Strauss Ville Ronchamp lieuville La Filature de Ronchamp 20b, rue Paul Strauss Ronchamp Departement Haute-Saône

Ronchamp Ronchamp Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ronchamp/

Animation “Mai à Vélo” à Ronchamp Ronchamp 2022-05-28 was last modified: by Animation “Mai à Vélo” à Ronchamp Ronchamp Ronchamp 28 mai 2022 Haute-Saône Ronchamp

Ronchamp Haute-Saône