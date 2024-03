Animation magie Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Aussonne, vendredi 22 mars 2024.

Animation magie Magiciens professionnels, Peter Oz pratique principalement la « Magie de close-up » aussi appelée « Magie de proximité ». Vendredi 22 mars, 11h00 Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T11:00:00+01:00 – 2024-03-22T16:00:00+01:00

De plus, le close-up s’adapte à tout type de public et d’événement, sans contrainte de sonorisation ou de mise en place. Afin d’offrir le meilleur divertissement à vos invités, nous proposons des prestations soignées et interactives avec le public.

Peter exécute des tours de haute qualité, innovants, créatifs, visuels et modernes, le tout avec la participation des spectateurs. Par ailleurs, ils intègrent à leur magie de nombreux effets digitaux grâce à la magie numérique.

Que ce soit en situation de cocktail, de table à table, sur scène pour un évènement privé ou pour votre entreprise, optez pour l’animation dont tout le monde se souviendra!

Choisissez une magie originale et forte que vos convives ne penseraient jamais voir en direct et d’aussi près. Offrez-vous des instants magiques et inoubliables qui transformeront votre événement.

Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Concorde avenue 31840 aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie