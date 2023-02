ANIMATION – MAGIC JAM À LA MJC DESFORGES MJC Desforges, 18 mars 2023, Nancy .

ANIMATION – MAGIC JAM À LA MJC DESFORGES

27 Rue de la République MJC Desforges Nancy Meurthe-et-Moselle MJC Desforges 27 Rue de la République

2023-03-18 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-18 02:00:00 02:00:00

MJC Desforges 27 Rue de la République

Nancy

Meurthe-et-Moselle

La MJC Desforges et le Plan B Nancy présentent Magic Jam !

Donne du sens à la fête en participant à cet évènement multiculturel.

RDV à la MJC Desforges samedi 18 mars de 18h à 2h !

// AU PROGRAMME \

18h – Vernissage de l’exposition Haricots Magiques

On ouvre la soirée avec l’exposition Haricots Magiques, c’est l’occasion de découvrir les 5 candidats gagnants du tremplin artistique organisé par la galerie de Desforges. Petit pot de l’amitié vers 18h30 et entrée gratuite pour le vernissage jusqu’à 20h.

21h – Open mic Hiphop avec Lobo EL

Sur le modèle des jams-sessions de Desforges, les musicien.ne.s du coin sont invité.e.s à venir s’exprimer pour donner une base rythmique à nos mc’s locaux !

Le micro est ouvert, chacun.e est libre de venir y rapper, slamer, chanter à sa guise !

Le tout sous la houlette de Lobo EL et d’un trio de musiciens qui formera le noyau dur de cette soirée : Louis Treffel (synthé), Juliette Barrier (basse) & Adrien Legay (batterie).

Pensez à ramener vos instruments !

Plan B’art éphémère – Buvette (brasseurs locaux et bio) et restauration (végane, végétarienne), stands associatifs et artistiques

Entrée = adhésion à prix libre au Plan B Nancy

Les Plan B’art éphémères c’est une soirée par mois mêlant concerts et bar qui permet de récolter des fonds, de tisser des partenariats et impliquer les Nancéien·nes dans l’élaboration du Plan B’art, le futur bar associatif au centre de Nancy !

Ce lieu convivial, inclusif et émancipateur au cœur de la ville permettra à chacun·e de se retrouver et d’imaginer ensemble le monde de demain tout en profitant d’une programmation culturelle diversifiée.

+33 3 83 27 40 53

Orel

MJC Desforges 27 Rue de la République Nancy

dernière mise à jour : 2023-02-17 par