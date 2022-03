Animation | Mâcher fleurette Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet

Côtes-d'Armor

Animation | Mâcher fleurette Bon Repos sur Blavet, 19 avril 2022, Bon Repos sur Blavet. Animation | Mâcher fleurette Bon Repos Abbaye de Bon Repos Bon Repos sur Blavet

2022-04-19 – 2022-04-19 Bon Repos Abbaye de Bon Repos

Bon Repos sur Blavet Côtes d’Armor Bon Repos sur Blavet Animation à l’abbaye de Bon-Repos

En lien avec l’exposition Dans les pas d’Alice, la suite Fleurtez en famille dans le pays des merveilles de Dominique Richard. Lors de votre visite, profitez d’un petit atelier de fabrication de fleurs en papier mâché. Animation en continu de 10h à 12h et de 14h à 17h

Pour tous, sans réservation.

Le billet d’entrée de l’abbaye donne accès à cette animation. abbaye.bon-repos@wanadoo.fr +33 2 96 24 82 20 http://www.bon-repos.com/ Animation à l’abbaye de Bon-Repos

En lien avec l’exposition Dans les pas d’Alice, la suite Fleurtez en famille dans le pays des merveilles de Dominique Richard. Lors de votre visite, profitez d’un petit atelier de fabrication de fleurs en papier mâché. Animation en continu de 10h à 12h et de 14h à 17h

Pour tous, sans réservation.

Le billet d’entrée de l’abbaye donne accès à cette animation. Bon Repos Abbaye de Bon Repos Bon Repos sur Blavet

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bon Repos sur Blavet, Côtes-d'Armor Autres Lieu Bon Repos sur Blavet Adresse Bon Repos Abbaye de Bon Repos Ville Bon Repos sur Blavet lieuville Bon Repos Abbaye de Bon Repos Bon Repos sur Blavet Departement Côtes d'Armor

Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bon-repos-sur-blavet/

Animation | Mâcher fleurette Bon Repos sur Blavet 2022-04-19 was last modified: by Animation | Mâcher fleurette Bon Repos sur Blavet Bon Repos sur Blavet 19 avril 2022 Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Bon Repos sur Blavet Côtes d'Armor