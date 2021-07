Toulouse Manufacture des tabacs Haute-Garonne, Toulouse Animation « Lumières sur le canal » – frise composée Manufacture des tabacs Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Animation « Lumières sur le canal » – frise composée Manufacture des tabacs, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Toulouse. Animation « Lumières sur le canal » – frise composée

Manufacture des tabacs, le samedi 18 septembre à 20:00

La Manufacture des Tabacs, patrimoine de l’Université Toulouse 1 Capitole sera sous les feux des projecteurs le 18 septembre prochain dans le cadre des « Lumières sur le canal pour la 4ème Nuit du patrimoine ». **De 20h00 à 22h30 « S’il te plait, dessine-moi le canal… »** Magali dessine en direct le canal tel que vous le percevez. Une frise composée de ses créations d’un soir illustrent vos propos. Détails sur [www.ut-capitole.fr](http://www.ut-capitole.fr) et [www.toulouse.fr](http://www.toulouse.fr) « S’il te plaît, dessine-moi le canal… » Magali dessine en direct le canal tel que vous le percevez. Une frise composée de ses créations d’un soir illustrent vos propos. Manufacture des tabacs 21 allée de Brienne, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Manufacture des tabacs Adresse 21 allée de Brienne, 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville Manufacture des tabacs Toulouse