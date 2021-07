Toulouse Centre de recherche et de formation en économie de la Toulouse School of Economics Haute-Garonne, Toulouse Animation « Lumières sur le canal » – flash patrimoine Centre de recherche et de formation en économie de la Toulouse School of Economics Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La Toulouse School of Economics, patrimoine de l’Université Toulouse 1 Capitole sera sous les feux des projecteurs le 18 septembre prochain dans le cadre des « Lumières sur le canal pour la 4ème Nuit du patrimoine ». **19h45, 20h45 et 21h45 : « Flash patrimoine »** Observez et décryptez depuis l’extérieur avec les médiateurs de l’association Contrast, le remarquable bâtiment imaginé par Yvonne Farrell et Shelley McNamara (Grafton Architects) et récompensé en 2020 par le prix Pritzker et le prix Equerre d’argent. Détails sur [[www.tse-fr.eu](www.tse-fr.eu)](www.tse-fr.eu) et [[www.toulouse.fr](www.toulouse.fr)](www.toulouse.fr), découvrez les animations qui se dérouleront sur les autres sites de l’université : [[www.ut-capitole.fr](www.ut-capitole.fr)](www.ut-capitole.fr) Observez et décryptez depuis l’extérieur avec les médiateurs de l’association Contrast, le remarquable bâtiment imaginé par Yvonne Farrell et Shelley McNamara (Grafton Architects). Centre de recherche et de formation en économie de la Toulouse School of Economics 1 esplanade de l’Université, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

