La Manufacture des Tabacs, patrimoine de l’Université Toulouse 1 Capitole sera sous les feux des projecteurs le 18 septembre prochain dans le cadre des « Lumières sur le canal pour la 4ème Nuit du patrimoine ». **De 19h00 à 19h30 et de 20h à 21h15 « Les enfants du canal : eau, arbres, nature… »** Par quelques propositions ludiques (seed-bombs, coloriages, arbre à feuilles), les enfants s’initient à la perception du canal du Midi. Détails sur [www.ut-capitole.fr](http://www.ut-capitole.fr) et [www.toulouse.fr](http://www.toulouse.fr) Animations ludiques pour enfants. Manufacture des tabacs 21 allée de Brienne, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

