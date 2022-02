Animation lumière sur Ronchamp Ronchamp, 19 février 2022, Ronchamp.

Animation lumière sur Ronchamp Ronchamp

2022-02-19 – 2022-02-19

Ronchamp Haute-Saône Ronchamp Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

EUR 5 5 L’animation Lumière sur Ronchamp, destinée aux 8 – 12 ans, à partir de 14h30, se tient au cœur de l’espace médiation permanente à la Porterie. Cette animation d’une durée de deux heures, se déroule en trois temps :

Visite guidée découverte de la chapelle adaptée au jeune public, centrée sur la thématique de l’architecture moderne

Jeux de société dans l’espace de médiation de la Porterie autour de la chapelle et de sa place dans l’architecture : pictionnary, jeu des sept familles et timeline

Défis créatifs : jeux de construction, cadavre exquis, dessins et coloriages à disposition

Pour conclure l’animation, une petite collation sera proposée aux participants.

accueil@collinenotredameduhaut.com +33 3 84 20 65 13

La Porterie

Ronchamp

