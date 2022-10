ANIMATION – LIVRES D’AILLEURS – ORIENT Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Rencontres, débats, lectures, spectacles, expositions Livres d’Ailleurs est une manifestation littéraire avec pour ambition de devenir un rendez-vous international annuel attendu, ouvert et inclusif dont les éditions alterneront entre Afrique et Orient. Avec Livres d’Ailleurs, l’association Diwan en Lorraine élargit les horizons littéraires et familiarise le public avec d’autres imaginaires. En partenariat avec l’Alliance Internationale des Éditeurs Indépendants (750 maisons d’édition sur 55 pays), les libraires de Nancy, la MJC Lillebonne et le Centre Culturel d’André Malraux de Vandoeuvre, Diwan en Lorraine œuvre à faire vivre la bibliodiversité dans notre région et… ailleurs.

Chaque année, le public est invité à rencontrer une trentaine d'auteurs et de dessinateurs. Certains vivent et écrivent en Afrique ou en Orient selon l'édition, d'autres habitent en France ; ils sont publiés par des maisons d'édition d'Afrique, d'Orient ou de France.

