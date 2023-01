Animation « Libellules » Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARBE) Saint-Martin-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau

Animation « Libellules » Saint-Martin-de-Crau, 3 mai 2023, Saint-Martin-de-Crau Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARBE) Saint-Martin-de-Crau. Animation « Libellules » Parking de la Baisse de Raillon, Saint Martin de Crau Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

2023-05-03 14:00:00 – 2023-05-03 16:00:00 Saint-Martin-de-Crau

Bouches-du-Rhône Saint-Martin-de-Crau EUR Dès le printemps elles survolent l’étang : mais qui sont-elles vraiment? Accompagnés de notre animatrice, partez à la découverte des libellules et demoiselles de notre région: que mangent-elles? Où vivent-elles ? Respirent-elles sous l’eau ? Après une brève introduction place à la capture et à l’observation pour tout apprendre sur cet insecte coloré et son fascinant cycle de vie, entre eau et air. À vos filets !



Cette sortie est destinée à un public familial. Si vous souhaitez une découverte plus naturaliste, avec initiation à la détermination des espèces, reportez-vous à notre « Mini-formation Odonates » du 3 juin 2023 Venez en apprendre plus sur les libellules ! Écomusée de la Crau Saint-Martin-de-Crau

dernière mise à jour : 2023-01-11 par Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE) Provence Tourisme / Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE)

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Martin-de-Crau Autres Lieu Saint-Martin-de-Crau Adresse Parking de la Baisse de Raillon, Saint Martin de Crau Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARBE) Provence Tourisme / Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARBE)Provence Tourisme / Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARBE) Ville Saint-Martin-de-Crau Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARBE) Saint-Martin-de-Crau lieuville Saint-Martin-de-Crau Departement Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARBE) Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-de-crau-agence-regionale-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement-provence-alpes-cote-dazur-arbe-saint-martin-de-crau/

Animation « Libellules » Saint-Martin-de-Crau 2023-05-03 was last modified: by Animation « Libellules » Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau 3 mai 2023 Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARBE) Bouches-du-Rhône Parking de la Baisse de Raillon Saint Martin de Crau Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau, Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARBE) Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône