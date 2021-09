Bordeaux Musée du Vin et du Négoce Bordeaux, Gironde Animation « Les sens de Bordeaux » Musée du Vin et du Négoce Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Animation « Les sens de Bordeaux » Musée du Vin et du Négoce, 18 septembre 2021, Bordeaux. Animation « Les sens de Bordeaux »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Vin et du Négoce

### Animation gratuite pour les enfants de 5 à 12 ans sur le thème « Les sens de Bordeaux ». Petits et grands, venez découvrir les collections permanentes du Musée du Vin et du Négoce à travers l’animation « Les sens de Bordeaux ». Cette animation pour les enfants de 5 à 12 ans permet d’aborder la ville de Bordeaux, son histoire, son commerce, ses vins… à travers les arômes ! Une manière insolite de partager le partimoine historique et le vignoble bordelais avec les plus jeunes. Serez-vous capables de découvrir les « sens » cachés ?

Gratuit. Entrée libre. Activité gratuite lors de la visite libre du Musée du Négoce et du Vin.

Animation gratuite pour les enfants de 5 à 12 ans sur le thème « Les sens de Bordeaux ». Musée du Vin et du Négoce 41 rue Borie, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Musée du Vin et du Négoce Adresse 41 rue Borie, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Musée du Vin et du Négoce Bordeaux