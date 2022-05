Animation “Les Secrets du cinéma” Musée Lumière Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Animation "Les Secrets du cinéma" Musée Lumière, 14 mai 2022 21:00, Lyon
Samedi 14 mai, 19h30, 21h00
Sur réservation – Tarif unique 5 €

« Les Secrets du cinéma »

Racontez quelque chose avec une caméra ? Moins facile que d’écrire avec des mots ! Il faut des acteurs, des moyens techniques, du son, de la musique…

Par de nombreux jeux d’observation, apprenez à connaître tous les trucs et astuces des réalisateurs pour faire passer un message ou une émotion. Toutes ces notions sont illustrées par de nombreux extraits de films, les techniques du cinéma n’auront plus de secret pour vous ! Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h30

http://www.institut-lumiere.org Open Tuesday to Sunday from 10h to 18h30 On reservation – Single price 5 € Saturday 14 May, 19:30, 21:00 ¿Contar algo con una cámara? ¡Menos fácil que escribir con palabras! Se necesitan actores, medios técnicos, sonido, música… A través de muchos juegos de observación, aprende todos los trucos y trucos de los directores para transmitir un mensaje o una emoción. ¡Todas estas nociones están ilustradas por numerosos extractos de películas, las técnicas del cine no tendrán secretos para usted! Previa reserva – Tarifa única 5 € Sábado 14 mayo, 19:30, 21:00 25 rue du Premier-Film, 69008 Lyon 69008 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

25 rue du Premier-Film, 69008 Lyon

