Chantier mobile d’archéologie : pratiquer pour comprendre.! Samedi 11 septembre 2021 Pour les enfants de 8 à 12 ans Séances à 10h30, 13h30 et 15h30

Gratuit sur réservation

Initiation à la fouille archéologique Esplanade Charles de Gaulle. 60700 Pont-Sainte-Maxence 20, rue Louis Boilet 60700 Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Mimbertin Oise

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T17:30:00

