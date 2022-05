Animation | Les recettes du copiste

Animation | Les recettes du copiste

2022-07-27 – 2022-07-27 Animation à l’abbaye de Bon-Repos

En lien avec l’exposition Dans les pas d’Alice, la suite Atelier en famille

Réduire les noix de galle en poudre, laisser tremper, filtrer, ajouter le fer,

puis, écrire ! Après avoir fabriqué l’encre ferrique utilisée par les moines

copistes au Moyen-Age, initiez-vous au maniement du calame (roseau taillé

en pointe). Puis, réalisez un marque-page à emporter en souvenir ! À partir de 7 ans / Durée 1h30

Adulte : 8 € – Enfant : 4 € (entrée dans le monument incluse) Réservation auprès de l’abbaye.

Org. Abbaye de Bon-Repos Animation à l’abbaye de Bon-Repos

dernière mise à jour : 2022-03-21

