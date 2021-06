Lichtenberg Lichtenberg 67340, Lichtenberg Animation Les Portes du Temps Lichtenberg Lichtenberg Catégories d’évènement: 67340

Lichtenberg 67340

Découvrez l'histoire fantastique de l'Alchimiste, contée par John Howe, en visionnant la websérie de l'Alchimiste diffusée dans l'auditorium du château de Lichtenberg. John Howe est un célèbre illustrateur d'heroic fantasy, connu pour son travail sur l'univers de J.R.R Tolkien, l'auteur du roman mythique "Le Seigneur des Anneaux".

+33 3 88 89 98 72

