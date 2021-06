ANIMATION « LES PETITS APOTHICAIRES » À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Baugé-en-Anjou.

ANIMATION « LES PETITS APOTHICAIRES » À BAUGÉ 2021-07-07 – 2021-07-07 Hotel-dieu Baugé

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

6 EUR Cette visite permet aux enfants de 6 à 10 ans de découvrir en compagnie d’un médiateur l’ancien hôpital de Baugé et notamment sa salle des malades et son étonnante apothicairerie aux contenus aussi étranges que mystérieux comme l’huile de verre de terre ou la Salsepareille… Saurez-vous trouver le bon remède pour permettre au malade du jour de quitter l’hôpital en pleine forme ? Pour cela, charades, énigmes et autres jeux seront à réussir !

Réservation obligatoire. Places limitées. Durée d’une animation : 1h

contact@chateau-bauge.com +33 2 41 84 00 74 http://www.chateau-bauge.com/

