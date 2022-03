Animation « Les os de l’Aître » Aître Saint-Maclou Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Animation « Les os de l’Aître » Aître Saint-Maclou, 23 avril 2022, Rouen. Animation « Les os de l’Aître »

Aître Saint-Maclou, le samedi 23 avril à 14:00

Au cours de cette animation en continu, un médiateur accompagne le jeune public dans la découverte du corps et des os. A travers un livret-jeu, les familles apprennent à décrypter ce que les os racontent de nos modes de vie, surtout à la fin du Moyen-Âge. Cette animation mobilisera les connaissances et la créativité des enfants. Ce samedi, l’Aître Saint-Maclou vous propose une programmation spéciale « En chair et en os » avec un spectacle de contorsion par Elodie Chan à 14h et 16h ainsi qu’un atelier dessin pour adulte de 14h30 à 16h30 (sur réservation).

Atelier en continu | Gratuit | Pour toute la famille

Au cours de cette animation en continu, un médiateur accompagne le jeune public dans la découverte du corps et des os. Aître Saint-Maclou 186, rue de Martainville, Rouen Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Aître Saint-Maclou Adresse 186, rue de Martainville, Rouen Ville Rouen lieuville Aître Saint-Maclou Rouen Departement Seine-Maritime

Aître Saint-Maclou Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Animation « Les os de l’Aître » Aître Saint-Maclou 2022-04-23 was last modified: by Animation « Les os de l’Aître » Aître Saint-Maclou Aître Saint-Maclou 23 avril 2022 Aître Saint-Maclou Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime