ANIMATION : LES MANUSCRITS DU MOYEN ÂGE Toulouse, 22 février 2022, Toulouse.

EUR Parchemin, calames, plumes d’oie et enluminures n’auront plus de secrets pour les petits et grands curieux !

Tout public et sans réservation.

Durée : 45 min

Cette animation autour de la fabrication du livre médiéval permettra au public de découvrir, par le jeu de la manipulation, les outils des copistes.

publics.jacobins@mairie-toulouse.fr +33 5 61 22 23 81 http://www.jacobins.toulouse.fr/

