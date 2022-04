Animation – Les jeunes ont la pêche Remoulins Remoulins Catégories d’évènement: Gard

2022-04-23 10:30:00 – 2022-04-23 16:00:00

Remoulins Gard Remoulins Journée emblématique de la communauté de communes, cette journée destinée aux enfants se déroulera dans le respect de la nature et de la qualité de l’eau. Ateliers pédagogiques, verre de l’amitié et concours sont au programme. contact@cc-pontdugard.fr +33 4 66 37 67 67 http://www.cc-pontdugard.fr/ Remoulins

