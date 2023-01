Animation Les coulisses du siège Chinon Chinon Catégories d’Évènement: Chinon

Indre-et-Loire

Animation Les coulisses du siège Chinon, 8 juillet 2023, Chinon . Animation Les coulisses du siège 2 rue du château Chinon Indre-et-Loire

2023-07-08 16:00:00 16:00:00 – 2023-09-03 16:45:00 16:45:00 Chinon

Indre-et-Loire 10.5 10.5 EUR Venez à la rencontre des artisans du siège qui œuvrent à l’ombre des remparts pour sauver la forteresse de son funeste destin : le servant des perrières, le maître arbalétrier, le modeste cordier et la marchande de vin ! Animation incluant un tir de machine. Venez à la rencontre des artisans du siège qui œuvrent à l’ombre des remparts pour sauver la forteresse de son funeste destin : le servant des perrières, le maître arbalétrier, le modeste cordier et la marchande de vin ! Animation incluant un tir de machine. forteressechinon@departement-touraine.fr +33 2 47 93 13 45 http://www.forteressechinon.fr/ ADT Touraine – JC Coutand

Chinon

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Chinon, Indre-et-Loire Autres Lieu Chinon Adresse 2 rue du château Chinon Indre-et-Loire Ville Chinon lieuville Chinon Departement Indre-et-Loire

Chinon Chinon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chinon/

Animation Les coulisses du siège Chinon 2023-07-08 was last modified: by Animation Les coulisses du siège Chinon Chinon 8 juillet 2023 2 rue du château Chinon Indre-et-Loire Chinon Indre-et-Loire

Chinon Indre-et-Loire