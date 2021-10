Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Calvados, Souleuvre en Bocage Animation “les champignons associés aux plantes” à la Maison de la nature et de la pierre sèche Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

Animation “les champignons associés aux plantes” à la Maison de la nature et de la pierre sèche Souleuvre en Bocage, 26 mars 2022, Souleuvre en Bocage. Animation “les champignons associés aux plantes” à la Maison de la nature et de la pierre sèche 2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-26 12:00:00 Le Bény-Bocage 28 Le Hamel Pin

Souleuvre en Bocage Calvados Souleuvre en Bocage La Maison de la nature et de la pierre sèche vous propose un programme d’animations, aujourd’hui : “les champignons associés aux plantes, un contrat de longue durée ou pas!”. Les mycorhizes, discrètes mais tellement essentielles au jardin. En cas de pluie, prévoir une tenue adaptée. Réservation auprès de la maison de la nature, venez en famille! La Maison de la nature et de la pierre sèche vous propose un programme d’animations, aujourd’hui : “les champignons associés aux plantes, un contrat de longue durée ou pas!”. Les mycorhizes, discrètes mais tellement essentielles au jardin. En cas de… contact@assomnps.com +33 2 33 57 57 79 La Maison de la nature et de la pierre sèche vous propose un programme d’animations, aujourd’hui : “les champignons associés aux plantes, un contrat de longue durée ou pas!”. Les mycorhizes, discrètes mais tellement essentielles au jardin. En cas de pluie, prévoir une tenue adaptée. Réservation auprès de la maison de la nature, venez en famille! MNPS dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Souleuvre en Bocage Autres Lieu Souleuvre en Bocage Adresse Le Bény-Bocage 28 Le Hamel Pin Ville Souleuvre en Bocage lieuville 48.93354#-0.82632