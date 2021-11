Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Animation – Les Boréales Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin Manche Accueil autrice islandaise Bergsveinn Birgisson.

Unique en son genre, le Festival Les Boréales, consacré à la culture nordique, accompagne le formidable essor de la littérature scandinave depuis vingt ans. A cette occasion, la bibliothèque Jacques Prévert accueille régulièrement en novembre un auteur du festival qui, depuis plusieurs années, s’est ouvert aux autres arts : musique, cinéma, cirque… Ces rencontres ont été accompagnées au fil du temps par le café littéraire et la librairie Ryst.

