Animation Les bébêtes de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, 6 novembre 2021, Saint-Léger-sous-Beuvray.

Animation Les bébêtes de Bibracte 2021-11-06 11:00:00 – 2021-11-06 12:30:00 Mont Beuvray D274

Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

6 EUR Un hêtre centenaire au détour d’un chemin, une colonie de tritons dans une fontaine, une envolée de criquets dans les hautes herbes, de mystérieuses fleurs qui sentent l’ananas… Qui sont donc les habitants actuels de l’ancienne capitale éduenne ?

Cette visite du site archéologique s’adresse aux familles et aux enfants à partir de 4 ans (1,5 km). Equipé d’une loupe, découvrez la faune et la flore du mont Beuvray et quelques lieux méconnus des visiteurs.

+33 3 85 86 52 40 https://www.bibracte.fr/activite/les-bebetes-de-bibracte

Un hêtre centenaire au détour d’un chemin, une colonie de tritons dans une fontaine, une envolée de criquets dans les hautes herbes, de mystérieuses fleurs qui sentent l’ananas… Qui sont donc les habitants actuels de l’ancienne capitale éduenne ?

Cette visite du site archéologique s’adresse aux familles et aux enfants à partir de 4 ans (1,5 km). Equipé d’une loupe, découvrez la faune et la flore du mont Beuvray et quelques lieux méconnus des visiteurs.

dernière mise à jour : 2021-10-18 par