ANIMATION : LES AVENTURES POLICIÈRES Montpellier, 26 octobre 2021, Montpellier.

2021-10-26 14:30:00 – 2021-10-26 15:30:00

Montpellier Hérault

Curieux et amateurs de romans et séries policières pourrons assister à un parcours animé sur l’histoire des sciences et techniques de la police, guidé par Fred Feu, animateur du Centre de l’imaginaire scientifique et technique.

+33 4 67 67 37 68

