Chantecoq Chantecoq Chantecoq, Loiret Animation “Les amis de Chantecoq” Chantecoq Chantecoq Catégories d’évènement: Chantecoq

Loiret

Animation “Les amis de Chantecoq” Chantecoq, 12 septembre 2021, Chantecoq. Animation “Les amis de Chantecoq” 2021-09-12 – 2021-09-12

Chantecoq Loiret ChantecoqMairie Loiret 12 EUR 12 38 Animation : “Les amis de Chantecoq” organise un repas et un après-midi dansant, dimanche 12 septembre 2021. Animation assurée par l’orchestre Jacky Laurent. Tarif (38€ repas et bal) ou 12€ (après-midi seulement). Les personnes intéressées peuvent s’inscrire avant le 1er septembre au 06 81 93 02 32 ou par courrier à “Amis de Chantecoq”, Mairie, 45320 Chantecoq. Repas et après-midi dansant le dimanche 12 septembre +33 6 81 93 02 32 Animation : “Les amis de Chantecoq” organise un repas et un après-midi dansant, dimanche 12 septembre 2021. Animation assurée par l’orchestre Jacky Laurent. Tarif (38€ repas et bal) ou 12€ (après-midi seulement). Les personnes intéressées peuvent s’inscrire avant le 1er septembre au 06 81 93 02 32 ou par courrier à “Amis de Chantecoq”, Mairie, 45320 Chantecoq. les amis de Chantecoq dernière mise à jour : 2021-07-27 par OT 3CBO

Détails Catégories d’évènement: Chantecoq, Loiret Autres Lieu Chantecoq Adresse Mairie Ville Chantecoq lieuville 48.05268#2.95944