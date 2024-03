Animation : « Les 5 tickets d’or » Médiathèque-Ludothèque de Gourin Gourin, samedi 30 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 10:00

Fin : 2024-04-10 17:30

À vos agendas ! Nous avons le plaisir de vous annoncer que 5 tickets d’or seront cachés dans 5 livres jeunesse de la médiathèque-ludothèque de Gourin à partir du samedi 30 mars 2024 ! Les enfants auront la possibilité de les trouver jusqu’au mercredi 10 avril 2024. Les cinq enfants en possession d’un ticket d’or seront récompensés !

Médiathèque-Ludothèque de Gourin 13 rue Jacques Rodallec, 56110 Gourin Gourin 56110 Morbihan