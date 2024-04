Animation Les 48h de l’agriculture urbaine La Rochelle, vendredi 24 mai 2024.

Animation Les 48h de l’agriculture urbaine La Rochelle Charente-Maritime

Un week-end convivial et festif à destination de toutes et tous pour découvrir les fermes et jardins du territoire et rencontrer les acteurs qui œuvrent en faveur de la transition agricole et alimentaire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-26

Divers lieux de La Rochelle et de l’agglomération

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

