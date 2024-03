Animation Lego sur les équipements sportifs Archéo’site Les Rues-des-Vignes, mercredi 7 août 2024.

Plongez dans l’univers des équipements sportifs à travers une animation LEGO passionnante. Explorez les différentes installations sportives, des terrains de jeu aux équipements de gymnastique, recréés en détail avec des briques LEGO. Une expérience divertissante et éducative pour toute la famille, où l’imagination et la créativité se combinent à la découverte des sports et de l’activité physique

Mercredi 7 août

14 h à 18 h

Archéo’site 882 Rue Haute, 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

L’archéosite CAC Cambrai