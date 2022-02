Animation lecture « Promenons-nous dans les pages » Médiathèque Jacques Brel Méru Catégories d’évènement: Méru

Animation lecture « Promenons-nous dans les pages »

le mercredi 16 mars à Médiathèque Jacques Brel

le mercredi 16 mars à Médiathèque Jacques Brel

Dans le cadre de la Langue Française et de la Francophonie : « Promenons-nous dans les pages », temps de lecture pour les enfants à partir de 3 ans, mercredi 16 mars, à 16h et à 16h45 (séances gratuites, nombre de places limité, inscription obligatoire en nous contactant au 03.44.52.34.60 ou en cliquant sur ce lien : [[https://reservation.mediatheque-meru.fr/promenons-nous-dans-les-pages/](https://reservation.mediatheque-meru.fr/promenons-nous-dans-les-pages/)](https://reservation.mediatheque-meru.fr/promenons-nous-dans-les-pages/) Autre animation au programme : Soirée festive et restitution des travaux et textes autour des dix mots, vendredi 18 mars, 18h30.

Entrée libre, sur inscription obligatoire (Nombre de places limité)

Médiathèque Jacques Brel 21 rue Anatole France, 60110 Méru

16h00-16h30 et 16h45-17h15

