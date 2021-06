Jarville-la-Malgrange Jarville-la-Malgrange Jarville-la-Malgrange, Meurthe-et-Moselle ANIMATION LECTURE AU JARDIN Jarville-la-Malgrange Jarville-la-Malgrange Catégories d’évènement: Jarville-la-Malgrange

Meurthe-et-Moselle

ANIMATION LECTURE AU JARDIN Jarville-la-Malgrange, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Jarville-la-Malgrange. ANIMATION LECTURE AU JARDIN 2021-07-06 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-24 18:30:00 18:30:00 Association Lecturique 6 Rue Jean Philippe Rameau

Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle Jarville-la-Malgrange L’association Lecturique nous promène de parcs en parcs… de Nancy à Villers-lès-Nancy, en passant par Tomblaine, Jarville et Laxou. +33 6 87 53 50 76 https://www.nancy.fr/etonnante/l-ete-a-nancy-le-programme/guinguettes-de-l-ete-4149.html dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Jarville-la-Malgrange, Meurthe-et-Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Jarville-la-Malgrange Adresse Association Lecturique 6 Rue Jean Philippe Rameau Ville Jarville-la-Malgrange lieuville 48.67246#6.20713