Animation Learn-O Arrens-Marsous, 6 juillet 2022, Arrens-Marsous.

Animation Learn-O Col du Soulor- Devant le restaurant la Tachouère ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

2022-07-06 09:30:00 09:30:00 – 2022-08-31 12:00:00 12:00:00 Col du Soulor- Devant le restaurant la Tachouère ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous 65400

60 EUR Jeux évolutif.

En cas de mauvais temps le jeu peut être transféré à l’intérieur.

Jeu d’orientation à partir de 3 ans , mais aussi pour les grands !

Muni d’un doigt électronique, de nombreux défis à choisir et à réaliser vous attendent !

Validation du résultat et du parcours sur l’ordinateur avant d’en choisir un nouveau.

Petits et grands peuvent s’affronter sur le même terrain de jeux, mais qui saura faire preuve

de rapidité et de sang froid pour résoudre son défi correctement et le plus rapidement ?l

