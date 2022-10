Animation : le village d’antan

2022-12-11 – 2022-12-11 Les visiteurs plongeront au cœur d’une place de village d’antan, dont les habitants s’affairent aux préparatifs de Noël ! Les villageois en costume d’époque proposent des démonstrations de ferronnerie, de vannerie et d’autres savoir-faire, des jeux, une exposition d’objets en bois. Le public pourra également déguster une soupe préparée sur place et profiter du traditionnel « dernier barbecue de l’année ». Avec l’Association les Glouffi’s de Sélestat et des artisans locaux. Village d’antan avec de nombreuses animations : savoir-faire, jeux, personnes en costume d’époque et bien d’autres surprises dernière mise à jour : 2022-10-21 par

