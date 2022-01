ANIMATION | Le trésor perdu de Monte-Cristo Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts

ANIMATION | Le trésor perdu de Monte-Cristo Musée Alexandre Dumas, 9 février 2022, Villers-Cotterêts. ANIMATION | Le trésor perdu de Monte-Cristo

du mercredi 9 février au samedi 12 février à Musée Alexandre Dumas

Le trésor d’Edmond Dantès, héros du Comte de Monte-Cristo, n’est-il que le fruit de l’imagination d’Alexandre Dumas ? Au musée, on se questionne depuis la découverte dans les archives d’une lettre signée de la main de l’écrivain… Il y affirme que le trésor de Monte-Cristo serait bien réel ! Le musée a besoin d’une équipe de détectives de choc pour résoudre cette enquête semée d’énigmes. Prêt à relever le défi ? Date : mercredi 9 et samedi 12 février 2022, à 10h Durée : 1h30 Tarif : 3,20 € Jeune public, de 7 à 12 ans Réservation obligatoire au 03 23 96 23 30 et à [musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr](mailto:musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr)

3,20 €

Menez l’enquête au musée ! Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T11:30:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Villers-Cotterêts Autres Lieu Musée Alexandre Dumas Adresse 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Ville Villers-Cotterêts lieuville Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts Departement Aisne

Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-cotterets/